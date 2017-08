Echange de vues entre la RDC et la MONUSCO sur la récente mission de revue stratégique de l’ONU

Kinshasa, 10 Août 2017 (ACP).- Le vice-Premier ministre en charge des Affaires étrangères et intégration région régionale, Leonard She Okitundu et le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies, Mamadou Diallo, ont eu jeudi à Kinshasa un échange de vues sur les observations et recommandations de la récente mission de revue stratégique de la MONUSCO qui a séjourné en RDC du 28 juillet au 7 août 2017.

Diallo a indiqué à la presse que l’entretien a porté sur les conclusions de cette mission, mandatée par la Résolution 2348 du Conseil de sécurité qui fixait le mandat de la MONUSCO et qui a demandé une «Revue stratégique de positionnement» de la mission en tenant compte du contexte politique, économique, humanitaire et sécuritaires prévalant en RDC.

Cette mission a eu des discussions avec les acteurs politiques, de la société civile et le monde professionnel pour partager leurs points de vue, a-t-il rappelé, précisant qu’à la suite de ces discussions, la mission de revue stratégique va produire un rapport qui sera soumis au secrétaire général des Nations Unies.

C’est sur base de ce rapport que ce dernier saisira le Conseil de sécurité et communiquera les recommandations de la mission sur la configuration de la présence des systèmes des Nations Unies (Monusco, agences humanitaire et programmes des Nations Unies) pour accompagner la RDC au cours de cette année délicate de la mise en œuvre de l’Accord du 31 décembre 2016 et la poursuite du processus vers les élections voulues par tous.

Le responsable onusien a saisi l’occasion pour remercier tous les acteurs politiques de la RDC et les membres de la société civile qui se sont rendus disponibles pour discuter avec la mission de l’ONU dépêchée en RDC. ACP/Fng/YWM/Kayu/JGD