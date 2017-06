Echange sur les états généraux de la formation professionnelle au Sud-Kivu

Bukavu, 28 juin 2017 (ACP).- Un atelier d’échange sur les états généraux de la formation professionnelle a été organisé à Bukavu à l’initiative de la coopération Suisse dans le but de promouvoir le comportement des compétences orientés vers les besoins du marché et la création de l’emploi dans la région des grands-lacs.

Le directeur régional de la coopération Suisse Rwanda-Burundi et la RDC a indiqué que la formation professionnelle est complexe car elle réunit les acteurs privés et ceux de l’administration publique ainsi que des apprenants des écoles. Il a plaidé pour un dialogue entre ses différents partenaires afin d’arriver à des formations de qualité qui sont parfaitement professionnelles. Une soixantaine des formations à court terme avec une durée de 2 à 3 mois ont déjà été mises sur pied en faveur d’à peu près 120 jeunes de Bukavu et autour de la ville rappelle-t-on. ACP/YWM/Kayu/KGD/KJI