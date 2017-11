Echange des vues entre le ministre des Affaires étrangères et l’ambassadeur de la Turquie en RDC

Kinshasa, 15 nov.2017 (ACP).- Le vice-Premier ministre en charge des Affaires étrangères et intégration régionale, Léonard She Okitundu, a reçu mercredi à Kinshasa l’ambassadeur de la Turquie en RDC, Bekir Uysal, avec qui il a examiné le dossier lié au renforcement de la coopération bilatérale dans plusieurs domaines d’intérêt commun.

Le diplomate Turc a indiqué, à l’issue des échanges, que son pays et la RDC ont plusieurs projets et accords de coopération dont les textes sont en suspens depuis longtemps et nécessitent une réactivation. ACP/FNG/YHWM/BSG/Kgd