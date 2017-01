Les échanges entre le Maroc et le Ghana en deçà du potentiel offert par les économies des deux pays

Kinshasa, 17 Janv. 2017 (ACP/FAAPA).- Les échanges entre le Royaume du Maroc et la République du Ghana ne dépassent guère 67 millions de dollars, ce qui est très en deçà du potentiel offert par les économies des deux pays, a souligné, à Accra, la présidente de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Mme Miriem Bensalah Chaqroun.

Plusieurs contacts, contrats et conventions devraient voir le jour bientôt, dans l’objectif de booster le partenariat bilatéral, a affirmé Mme Bensalah Chaqroun dans une déclaration à la presse en marge du Forum économique qui a réuni, à Accra, les opérateurs économiques marocains à leurs homologues ghanéens.

Présidée par le ministre ghanéen des finances, cette rencontre, première du genre réunissant les opérateurs marocains et ghanéens, a connu la participation de plus de 300 acteurs économiques de très haut niveau, a-t-elle dit, notant que plusieurs responsables d’entreprises marocaines se sont déplacés et ont pu mesurer le potentiel de coopération économique entre les deux pays.

Les entreprises participant au Forum d’Accra représentent différents secteurs, notamment l’énergie et mines, les banques et assurance, l’agro-industrie, les nouvelles technologies et l’industrie pharmaceutique, a-t-elle poursuivi, relevant que le Ghana qui entame une nouvelle ère avec une nouvelle présidence et un nouveau gouvernement, offre aux opérateurs marocains des conditions propices pour l’investissement.

De son côté, le ministre ghanéen des Finances, Ken Ofori Atta, a indiqué que le Maroc et le Ghana peuvent consolider leur partenariat dans divers secteurs prometteurs de l’économie, dont en particulier les services, l’énergie, le tourisme, la finance et l’agro-industrie.

La coopération dans le domaine de l’agro-industrie revêt pour le Ghana une importance particulière, vu l’énorme impact de ce secteur sur la population rurale et le secteur agricole en général, a-t-il dit, exprimant la volonté de son pays de profiter de l’expertise cumulée par le Maroc dans ce domaine. ACP/Mat/Wet