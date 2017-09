Echanges sur l’investissement dans l’éducation et la formation des enfants à l’école St Martin à N’djili

Kinshasa, 02 sept. 2017 (ACP).- M. l’abbé Olivier Lendo, administrateur de l’école St Martin, dans la commune de N’djili, a appelé samedi l’Etat congolais et les parties prenantes à s’investir dans la qualité de l’éducation et la formation des adolescents, en vue d’œuvrer à la réalisation des Objectifs du millénaire pour le développement et de briser le cycle de la pauvreté intergénérationnelle.

L’abbé Lendo, également vicaire de la paroisse St Martin, qui a lancé cet appel au cours d’une matinée d’échange regroupant les parents, les adolescents et les enseignants, en perspective de la rentrée scolaire, a également souligné l’implication dans ce domaine de ces deniers, en tant que géniteurs et bénéficiaires.

Pour ce faire, il a préconisé trois piliers principaux devant soutenir cet investissement à savoir prolonger la scolarité obligatoire jusqu’au secondaire, supprimer les frais de scolarité et assurer l’accès à l’éducation pour tous.

« Le caractère obligatoire de l’enseignement motive les enfants à aller jusqu’au bout du cycle primaire et permet à ceux qui poursuivent les enseignements secondaires d’acquérir les compétences requises pour s’insérer dans la vie », a-t-il dit.

Pour les adolescents ayant interrompu précocement les études, il a proposé la formation, par les parcours d’apprentissage alternatifs, en vue d’être utiles au sein de la société et au pays et à contribuer à son développement.

Après avoir relevé les avantages à tirer de l’éducation qui, selon lui, est une arme aidant l’enfant à grandir en sagesse, en maturité et en intelligence et à assurer sa vie future par les connaissances acquises notamment dans les domaines professionnelle et de la santé, il a ajouté qu’elle peut également jouer un rôle important dans la promotion de l’égalité entre les sexes. ACP/Fng /Yhm/May