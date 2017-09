Echec de la tentative d’attaque de la ville d’Uvira

Kinshasa, 28 sept 2017(ACP).-La ville d’Uvira, dans la province du Sud-Kivu, a fait l’objet d’une tentative d’attaque d’un groupe armé, dans la nuit de mercredi à jeudi, ont annoncé jeudi des sources concordantes.

Selon ces sources, les assaillants ont été mis en déroute par les Forces armées de la RDC qui ont détruit deux des quatre bateaux de ces bandes armées qui feraient partie des Maï-maï ya Kutumba.

Par ailleurs, un communiqué de la Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO) parvenu jeudi à l’ACP fait état du déploiement de ses troupes sur le terrain afin de dissuader toute attaque contre la ville et d’éviter l’escalade du conflit, dans cette partie du Sud-Kivu.

L’évêque d’Uvira n’a pas été enlevé

Par ailleurs, des sources proches de l’évêché d’Uvira démentent l’information faisant état de l’enlèvement de l’évêque du diocèse d’Uvira, Mgr Sébastien Muyengo, par des miliciens Maï-maï, contrairement à ce qu’ont prétendu les réseaux sociaux de la province du Sud-Kivu.

L’évêché d’Uvira indique déclare ne pas connaitre l’origine de cette rumeur affirmant que l’évêque est bel et bien à Uvira et ne fait pas l’objet d’une menace quelconque. Mgr Muyengo lui-même a reconnu, dans une intervention à une radio communautaire locale, avoir suivi l’échange des tirs nourris entre les FARDC et les rebelles Mai mai à Uvira. ACP/Kayu/KGD