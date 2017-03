Eclairer la jeunesse estudiantine sur la question du sexe

Kinshasa, 16 mars 2017 (ACP).- Le professeur Joseph Katanga de l’Université de Kinshasa(UNIKIN) a évoqué l’importance d’éclairer la jeunesse estudiantine sur la question du sexe avant le mariage, ses conséquences et les méthodes de prévention, dans les milieux universitaires, mercredi à Kinshasa, à la clôture d’une conférence organisée du 14 au 15 mars à leur intention sous le thème : « La jeunesse et le sexe ».

Il a indiqué que la jeunesse qui est l’avenir du pays doit être bien éclairée sur la question du sexe de la même manière qu’elle doit être formée dans les sciences, en vue de faire preuve de sa compétence et de la qualité des services à rendre à la nation.

A l’heure actuelle, la majorité des jeunes se sont livrés à la débauche, considérant le sexe comme un simple bien à consommer, un désir charnel et un banal besoin à satisfaire précédé par des mots tels que amour, amis, bien aimer et fiancés . Il est également considéré comme un organe dangereux et une souillure pour les autres, alors qu’il est une partie du corps humain, a poursuivi M. Katanga.

A cet effet, il les a exhortés à se maîtriser au cas où se besoin se présente avant le mariage, à éviter la légèreté, la débauche, la mauvaise compagnie, et à s’habiller avec décence et sobriété pour se protéger contre toutes formes de tentations. La jeunesse doit associer Dieu dans ses préoccupations pour éviter l’immoralité afin de réussir sa vie et avoir une sexualité saine, sainte et responsable devant assurer son progrès.

Pour le professeur David Mayele, la sexualité hors mariage est le manque de discipline et les conséquences de ces pratiques sont néfastes pour la stabilité de la famille présente et des générations à venir.

Se référant aux saintes écritures dans 1 Corinthiens 6 : 19, il a indiqué que celui qui se livre à l’impudicité pèche contre sa propre vie et vies sous la malédiction de Dieu. ACP/Kayu/May