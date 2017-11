Ecofoot et Saint Eloi Lupopo à Mbuji-Mayi pour affronter l’Océan Pacifique et SM Sanga Balende

Lubumbashi, 29 Nov. 2017 (ACP).- L’Ecofoot et Saint Eloi Lupopo ont quitté mardi Lubumbashi pour Mbuji-Mayi afin d’affronter jeudi à domicile l’équipe d’Océan Pacifique et celle de SM Sanga Balende, pour le compte de la 5ème journée (1er match) et de la 6ème journée (2ème match) de la phase aller du championnat de la LINAFOOT, saison 2017-2018.

Les deux formations ont affiché une détermination sans faille de vaincre avant de s’envoler pour Mbuji-Mayi où elles tiennent à faire un bon résultat sur un terrain à problème. ACP/BSG/Wet