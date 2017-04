Une école de Mbuji-Mayi identifiée comme refuge des enfants en difficulté avec la loi

Mbujimayi, 22 avril 2017 (ACP).- Le complexe scolaire Pépinière de la commune de la Kanshi est identifié comme un lieu de refuge des enfants en difficulté avec la loi et autres groupes de bandits communément appelés « suicidaires », indique une enquête menée par le bourgmestre Anaclet Emedi Kombe, en collaboration avec des services de sécurité.

Le résultat de cette enquête a été motivé par deux cas de vols à main armée enregistrés dans les quartiers Tubondo I et II, où des familles ont été dépouillées et certains membres blessés. Ainsi la découverte d’une arme de fabrication locale abandonnée, grâce à la dénonciation d’un enfant dit « shégué », a permis au bourgmestre et son équipe, de découvrir cette cachette d’inciviques qui sèment la panique et la désolation parmi les populations.

Le bourgmestre Emedi Kombe appelle ses administrés à collaborer avec les services de l’ordre pour dénoncer toutes les personnes suspectes identifiées dans les différents quartiers, afin de maintenir la paix et la sécurité dans cette partie de la ville de Mbujimayi.

Il promet de poursuivre les enquêtes pour mettre hors d’état de nuire tous les ennemis de la paix et du développement en cette période où l’on se prépare à la campagne d’identification des électeurs dans le cadre de la révision du fichier électoral. ACP/Zng/May