Les édifices pénitentiaires en Ituri dans un état de délabrement

Bunia, 24 Déc. 2016 (ACP).- Les édifices pénitentiaires se trouvent quasiment tous dans un état de vétuste et de délabrement très avancé, a reconnu le ministre provincial en charge de l’Intérieur et droits humains, Me Etienne Unega Ege, lors d’un atelier organisé par le programme Uhaki safi sur l’état de lieux des prisons dans la province de l’Ituri.

Pour lui, ces prisons construites à l’époque coloniale ne répondent plus aux normes internationales. En conséquence, la répartition de la population carcérale ne respecte pas certaines dispositions prévues par l’ordonnance qui organise les prisons.

Le ministre provincial ajoute que le problème de sécurité au sein de ces établissements pénitentiaires se pose avec acuité en raison de manque de murs de clôture, mais également les conditions d’incarcération particulièrement en matière d’hygiène.

Dans le but d’améliorer les conditions des détenus, Me Etienne Unega a relevé les démarches entreprises par le gouvernement provincial, dont la recommandation à toutes les prisons de mettre en place dans leur administration le comité de gestion, le comité de suivi de prisons qui est une structure élargie pour statuer sur les problèmes qui concernent l’administration pénitentiaire.

Il a souligné par ailleurs que le gouvernement provincial de l’Ituri a inscrit dans son programme d’action un appui aux différentes prisons en plus de celui du gouvernement congolais.

L’Ituri dispose de dix(10) prisons, dont cinq(5) sont opérationnelles, à savoir la prison centrale d’Aru construite en 1928, celle de Mahagi construite en 1957, de Gethy en 1935, de Bunia en 1940 et celle Mambasa nouvellement réhabilitée par la MONUSCO, renseigne-t-on. ACP/ZNG/Kgd