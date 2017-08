Des éducateurs  et  encadreurs  des brigades agricoles  en formation sur l’élevage des lapins à Kinshasa

Kinshasa, 05 août 2017 (ACP).- Les éducateurs et encadreurs des brigades agricoles de Duale et Dumi, dans la commune de Maluku, suivent depuis samedi un séminaire de formation sur la cuniculture (élevage des lapins).

Selon le chef de division en charge de la formation de cette structure, l’ingénieur Udi Tshonga, qui se confiait à l’ACP, cette formation entre dans le cadre de la redynamisation et du renforcement des capacités des éleveurs agricoles ainsi que leur épanouissement socio-économique.

Elle vise essentiellement à instruire les participants, en majorité composée des jeunes, sur les techniques modernes et élémentaires appropriées de la cuniculture. Les encadreurs sont initiés aux techniques de la reproduction et de leur alimentation ainsi que de traitement des maladies de ces rongeurs.

Le formateur, l’igr Udi Tshonga, a plaidé pour une prise en charge de l’élevage des lapins pour le multiplier à travers les campagnes comme cela se fait pour les bœufs et la volaille notamment. Réussir sa pérennisation est une œuvre sociale de grande valeur.

Une lapine bien portante peut donner 4 ou 5 petits par an. Ces bêtes se nourrissent principalement des verdures auxquelles on ajoute un complément des grains des mais. Elles sont gardées dans un « enclos grillagé ».

Le lapin est riche en protéines et en sélénium (un antioxydant). Il est moins calorique que le bœuf, plus faible en lipides et plus riche en protéines que le poulet. Sa viande contient le plus haut taux de vitamine B12. ACP/Fng/Bsg/May