Effectivité de la rentrée scolaire à Kananga

Kananga, 04 septembre 2017(ACP).- Le Pr. Gabrielle Kamoni Muanza Kasuekesa, ministre provinciale de l’EPSP (Enseignement primaire, secondaire et professionnel) pour le Kasaï Central, s’est réjoui, lundi, à Kananga, de l‘effectivité de la rentrée scolaire 2017-2018 à l’issue d’une tournée effectuée dans les différentes écoles de la place.

Elle a visité, dans ce contexte, l’Institut Diku, Institut pédagogique de Kananga, l’institut Pédagogique Kananga 1, le Complexe Scolaire Kele-kele, l’Institut Technique professionnel de Katoka (ITIPKA), et l’EP Muambuluishi de Nganza. Elle a appelé les élèves et enseignants à plus d’assiduité dans le travail pour le bon déroulement de l’année qui commence.

La ministre Kamoni a également recommandé aux chefs d’établissements et autres gestionnaires à s’abstenir, jusqu’à nouvel ordre, de paiement des frais d’inscription et autres scolaires par des parents d’élèves, avant de les exhorter à accueillir les élèves et attendre le moment opportun pour le contrôle de leurs dossiers.

Pour sa part, M. Jean Muamba Kantu Kanjila, Maire de Kananga, a également encouragé les élèves à ne pas céder à des appels incendiaires invitant à la grève des enseignants, avant d’exhorter, à son tour, les chefs d’établissements de la commune de Nganza à braver la peur et reprendre le chemin de l’école en toute quiétude.

Détermination des parents d’élèves

Par ailleurs, de nombreux parents se sont abstenus de causer un retard quelconque à leurs enfants compte tenu des conséquences liées à la perturbation du calendrier scolaire de l’année 2016-2017à la suite de l’insécurité qui a prévalu dans cette province. Ils ont demandé néanmoins aux chefs d’établissement scolaires à ne pas recourir dès à présent au renvoi intempestif des élèvespour non paiement des frais scolaires ou le port d’uniforme compte tenu de la précarité de la situation des parents.

Rentrée effective des classes, bien que timide au Kasaï Oriental

Par ailleurs, la rentrée des classes a été effective bien que timide dans la province éducationnelle du Kasaï Oriental, a constaté un journaliste de l’ACP à l’issue d’une ronde effectuée dans quelques écoles de la place.

La rentrée a été très effective dans les écoles privées agréées où enseignants et quelques élèves ont été perceptibles. Certains responsables d’écoles contactés affirment qu’il est une habitude dans les rangs des parents de libérer de manière progressive les enfants à chaque rentrée scolaire, sous prétexte de la difficile conjoncture.

Dans les écoles publiques et celles conventionnées par contre, quelques élèves seulement et enseignants ont été visibles dans les salles de classe. Des informations recueillies sur place soutiennent que les enseignants attendaient encore le mot d’ordre de l’intersyndicale pour être fixés sur la rentrée, après le mot d’ordre de grève lancé avant. Pourtant à la veille de la rentrée, le directeur provincial de l’EPSP/Kasaï Oriental a lancé un appel aux parents et aux enseignants que les cours devraient reprendre effectivement ce lundi 04 septembre sans ambages.

Au secteur de l’enseignement catholique, un engouement a été observé devant les préfectures pour les inscriptions d’une part, et plusieurs cas de revendication des parents qui recherchent sans succès les dossiers de leurs enfants pour qui ils veulent obtenir les inscriptions ailleurs. Dans ces écoles, les bulletins scolaires des années 2015-2016, et 2016-2017 n’ont pas été remis à certains enfants, alors que d’autres ont été perceptibles dans les salles de classe. ACP/YWM/Kayu/KGD/KJI/CFM