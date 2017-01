Effervescence au Kongo Central après la victoire (1-0) de la RDC sur le Maroc à la CAN

Matadi, 17 Janv. 2017 (ACP).- La population de la province du Kongo Central était en effervescence lundi après la victoire (1-0) des Léopards de la RDC sur les Lions de l’Atlas du Maroc, dans le cadre de la CAN Total Gabon 2017, selon un recoupement fait par l’ACP.

Dans les villes et autres agglomérations de la province, la victoire a été saluée par un tintamarre des casseroles et autres klaxons de véhicules, les habitants ayant résolu de gagner les artères principales pour mieux marquer leur soutien à l’équipe nationale.

A Matadi où la victoire a été totalement saluée, les sportifs n’ont pas attendu la fin de la rencontre pour avouer leur soutien aux Léopards. Lundi matin, le décor avait déjà été planté pour faire honneur aux Onze. Dans les différentes parties de la ville (Centre-ville, Nord, Sud, Belvedère, Kinkanda, Mvuadu, Minkondo et Nzanza), dancings et autres lieux célèbres étaient vêtus aux couleurs nationales.

Sur les principales places de cette ville portuaire, un commerce des vareuses, écharpes et autres insignes aux couleurs nationales a vu le jour et semble de plus en plus fructueux. Avec 100 FC chacun, ce jeune homme de 10 ans, accompagné de sa sœur de 7 ans, ont pu se procurer d’un autocollant du drapeau national, placé sur le front pour l’un et sur la joue pour l’autre.

Plusieurs semaines avant, les sociétés brassicoles et des télécommunications cellulaires ainsi que des hôtels avaient installé des banderoles pour annoncer cet important événement sportif. « Suivez ici la CAN Total Gabon 2017 », pouvait-on lire à l’entrée d’un grand hôtel de la place, comme pour faire part à ses clients de l’installation en son sein d’un écran géant leur permettant de suivre aisément les rencontres sportives.

La plupart des propriétaires des dancings ont prévu des postes téléviseurs pour attirer la clientèle.

Dans ces conditions, en dépit de la domination marocaine pendant les 45 premières minutes de la rencontre, plusieurs sportifs matadiens, sûrs de leurs Léopards, ont continué à scander leur slogan fétiche : « la défaite n’est pas congolaise ». La victoire acquise, plusieurs ont envahi les dancings pour fêter jusqu’aux petites heures de la matinée.

A Boma, a rapporté le correspondant permanent de l’ACP, la population a attendu cette première rencontre habillée en tricolore (rouge, bleu, jaune), avec des drapelets à la main, pronostiquant la victoire des vaillants Léopards.

La population a pris d’assaut les bistrots et maisons d’habitation pour suivre cette rencontre pleine d’émotions, avant de gagner, au dernier coup de sifflet, les artères de la ville pour manifester leur joie.

Le gouverneur de province, Jacques Mbadu Nsitu, en séjour à Boma où il est allé au chevet des sinistrés des dernières inondations, a suivi la rencontre en sa résidence privée de cette ville. ACP/Mat/Wet