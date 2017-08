Les efforts pour la mise en œuvre de l’accord de la Saint Sylvestre salués par les Nations Unies

Kinshasa, 10 Août 2017 (ACP).- Le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies, Mamadou Diallo, a salué et félicité le Premier ministre Bruno Tshibala et l’ensemble des acteurs congolais des efforts consentis pour la mise en œuvre de l’accord du 31 décembre 2016, à l’issue d’un entretien jeudi à Kinshasa avec le chef du gouvernement.

Le diplomate onusien a réitéré l’appel des partenaires du Congo pour la poursuite des efforts d’inclusion afin que tous les Congolais, au-delà des obédiences politiques et des convictions, puissent retrouver dans cet accord «son esprit et sa lettre».

Le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies a également exprimé au Premier ministre l’engagement de l’ONU d’accompagner le gouvernement congolais dans la mise en œuvre de cet accord, notamment «dans son volet d’organisation des élections et de la conclusion des opérations d’enrôlement, en vue d’avoir un fichier électoral crédible, inclusif, qui permettra à tous les Congolais d’aller remplir leur devoir citoyen et ainsi choisir librement, dans la sécurité, les hommes et les femmes qui seront appelés à animer les institutions démocratiques après les élections».

Il a profité de l’occasion pour remercier l’ensemble du gouvernement congolais de l’accueil chaleureux réservé à la délégation de la mission de revue stratégique des Nations Unies qui a séjourné en RDC du 28 juillet au 07 août 2017. Cette mission, a indiqué M. Diallo, a eu des rencontres au plus haut niveau du gouvernement et de toute une palette d’acteurs de la société civile, du monde religieux et d’autres.

Suite à ces concertations, a-t-il dit, la mission s’est rendue le 07 août dernier à New York où elle préparera et soumettra au secrétaire général de l’ONU un rapport avec des recommandations sur la meilleure configuration possible de la MONUSCO et de l’ensemble du système des Nations Unies en RDC. ACP/Fng/YWM/Kayu/JGD