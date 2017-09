Egypte : 18 morts dans une attaque contre des forces de sécurité revendiquée par l’EI

Kinshasa, 11 Sept. 2017 (ACP).- Au moins 18 personnes ont été tuées lundi dans le nord du Sinaï égyptien lors d’une attaque contre des forces de sécurité revendiquée par le groupe Etat islamique (EI), a indiqué l’AFP. « Huit soldats égyptiens sont morts et quatre véhicules blindés ont été détruits », a indiqué l’organisation jihadiste via son agence de propagande Amaq alors que des sources médicales et sécuritaires ont fait état d’un bilan de 18 morts.

Selon le ministère de l’Intérieur égyptien, qui parle de plusieurs morts sans autre précision, une voiture a explosé au passage d’un convoi des forces de sécurité dans la ville de Bir al-Abed, dans le nord de la péninsule du Sinaï.

L’attaque s’est produite sur la route reliant Al-Qantara à Al-Arich alors que les forces de sécurité menaient une opération de ratissage de la zone. Un véhicule s’est alors introduit dans le convoi avant d’exploser, a signalé le ministère.

Des tireurs embusqués ont ensuite ouvert le feu, faisant également des morts et des blessés, a-t-on ajouté. Depuis la destitution du Président Mohamed Morsi issu des Frères musulmans à l’été 2013, les forces de sécurité égyptiennes affrontent dans le Sinaï un groupe jihadiste qui a depuis prêté allégeance à l’EI. ACP/Fng/Kayu/JGD