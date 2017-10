Les Egyptiens réclament Aboutreika pour la Coupe du monde-Russie 2018

Kinshasa, 13 Oct. 2017 (ACP).- Mohamed Aboutreika est réclamé, par des milliers d’internautes, pour son retour au sein de l’équipe des Pharaons, depuis la qualification de l’Egypte pour le Mondial de football, Russie 2018.

Le joueur a pourtant raccroché les crampons, il y a quatre ans déjà, informe rfi.fr. Une affaire où se mélangent football, politique et religion et dont s’est saisie des réseaux sociaux égyptiens. Aboutreika est une légende vivante en Egypte mais aussi dans le monde arabe et en Afrique. L’homme a pratiquement tout gagné. Trois titres en Coupe d’Afrique des nations (CAN) d’affilée.

Avec son club cairote Al-Ahly, il a remporté cinq trophées de la Ligue des champions et quatre de la Supercoupe d’Afrique sans oublier sept championnats, deux coupes et quatre en Supercoupe d’Egypte.

Il fût également meilleur buteur de la Ligue africaine des champions et quatre fois meilleur joueur du continent. Un palmarès inégalé sauf pour un petit détail : le célèbre numéro 22 n’a jamais participé à une Coupe du monde de football, l’Egypte ayant toujours été exclue des éliminatoires depuis 1990, relève le même site français. Une lacune que les internautes veulent aujourd’hui combler maintenant que l’Egypte est qualifiée pour la Coupe du monde 2018, en Russie.

Aboutreika, comme pour imiter Roger Milla

Deux noms reviennent régulièrement, ceux de l’Argentin Diego Armando Maradona et surtout le Camerounais Roger Milla. Deux milieux offensifs comme Aboutreika. Le cas de Roger Milla est le plus ressemblant puisque le retraité a été réintégré dans la nationale camerounaise à 38 ans pour participer à la Coupe du monde-Italie 1990.

Une Coupe où Milla a mené les Lions indomptables en quarts de finale alors que l’Egypte ne passait pas le premier tour. Comme Milla en son temps, Aboutreika a aujourd’hui 38 ans. Ses proches affirment qu’il continue à s’entraîner et à entretenir sa condition physique, souligne encore rfi.fr.

Mais, cette requête populaire semble avoir peu de chances de se réaliser. D’abord le principal intéressé a décliné tout en remerciant les internautes qui ont lancé le hashtag «Trika en Coupe du Monde».

Mais il y a aussi des raisons politico-religieuses. Aboutreika a été accusé de faire partie de la Confrérie des Frères musulmans, organisation terroriste, selon la législation égyptienne. Aboutreika avait publiquement soutenu le candidat Frère musulman Mohamed Morsi, lors de la présidentielle de 2012 mais a toujours nié être membre de la Confrérie. En 2015, un tribunal a même ordonné la confiscation de ses biens, jugement cassé l’année suivante, mais Aboutreika reste mal vu par les autorités. ACP/Fng/YMW/Mat/JGD