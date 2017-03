Elections : 17 millions d’électeurs déjà enrôlés

Kinshasa, 07 Mars 2017 (ACP).- Le ministère des Affaires étrangères relève, dans un communiqué parvenu mardi à l’ACP, que la première condition pour l’organisation des élections réside dans la détermination du corps électoral, qui sera effective au mois de juillet selon la programmation de la CENI.

A ce jour, près de 17 millions d’électeurs sont déjà enrôlés sur 45 millions escomptés, indique le ministère, qui réagissait aux récentes critiques du Conseil européen sur la situation en RDC. Selon la source, il y a lieu de saluer le travail accompli dans ce sens par le pouvoir organisateur des élections.

Quant au renouvellement du mandat de la MONUSCO, il doit s’opérer moyennant un redimensionnement de cette mission, tout en garantissant son efficacité face aux nouveaux défis asymétriques, estime le gouvernement congolais.

Le communiqué fait observer que le Conseil européen n’est pas une autorité supranationale à l’égard de la RDC, bien au contraire, il existe entre la RDC et l’UE, en fonction de l’article 8 de l’Accord de Cotonou, une relation de partenariat et non de subordination. ACP/Fng/JGD