Elections kényanes : le Président Uhuru Kenyatta décline sa participation aux débats télévisés

Kinshasa, 05 Juillet 2017 (ACP).- Le président kényan Uhuru Kenyatta ne participera pas aux deux débats télévisés prévus en amont de l’élection présidentielle du 8 août prochain, a annoncé mercredi sa famille politique, alors que le camp de son principal rival, Raila Odinga, a indiqué ne pas avoir encore pris de décision.

Organisés par un consortium de médias kényans, les deux débats sont prévus les 10 et 24 juillet en soirée. Selon l’AFP, les candidats crédités d’au moins 5% dans les sondages, seuls MM. Kenyatta et Odinga remplissent ce critère et sont invités pour les deux débats de 90 minutes.

Les autres candidats participent à un débat en fin d’après-midi le 10 juillet. « Le Président Uhuru Kenyatta ne participera pas aux débats présidentiels », a déclaré David Murathe, vice-président du parti du chef de l’Etat, évoquant seulement un manque de consultation sur le format des débats.

L’opposition n’a pas encore pris de décision quant à la participation de son chef de file, Raila Odinga, déjà candidat malheureux en 1997, 2007 et 2013. « Nous sommes toujours en contact avec les organisateurs et notre candidat est prêt à affronter son adversaire, mais nous prendrons une décision d’ici à vendredi », a déclaré Norman Magaya, le chef du secrétariat de CORD, un des groupes d’opposition. Les sondages donnent actuellement le sortant Uhuru Kenyatta vainqueur du premier tour avec près de la moitié des suffrages et une légère avance sur Raila Odinga. ACP/Fng/Bsg/JGD