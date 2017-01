Les Eléphants échappent de peu des griffes des Léopards (2-2) à la CAN-Gabon 2017

(De l’envoyé spécial de l’ACP Siki Ntetani Mbemba François)

Kinshasa, 22 janv. 2017 (ACP).- L’entraîneur Jean Florent Ibenge a déclaré que ses joueurs gèrent leur déception après le match nul (2-2) concédé face aux Eléphant de la Côte d’Ivoire, le vendredi 20 janvier à Oyem. « La Côte-d’Ivoire est la meilleure équipe africaine. Mes joueurs sont déçus d’avoir fait un match nul contre la Côte d’Ivoire. Ça veut dire que mes joueurs sont ambitieux.

C’est quand même de bonnes augures », a dit Jean Florent Ibenge Ikwange. Pour le sélectionneur de la RDC, son équipe voulait déjà se qualifier contre la Côte-d’Ivoire, mais elle se contente du match nul : « C’était un match difficile. Ça n’a pas été simple. On voulait aborder ce match avec beaucoup de jeu parce qu’on avait envie de se qualifier dès ce match.

On a mis de la bonne volonté en première mi-temps, on a reculé et on a laissé la Côte-d’Ivoire revenir. Car, contrairement à ce qu’on doit faire, c’est-à-dire rester haut, continuer à pousser, on a reculé. Et dans notre malheur, un joueur s’est blessé, l’arrière droit, on a dû modifier le milieu de terrain où Chancel était en train de rayonner. Il a été obligé d’aller sur le côté. Cela a déstabilisé l’équipe ».

Les Léopards de la RDC se sont entrainés samedi avant-midi à Oyem et se sont rendus dimanche à Port-Gentil où ils affronteront le mardi 24 janvier les Eperviers du Togo.

Neeskens Kebano croit en la qualification

Pour Neeskens Kebano, l’objectif des Léopards pendant cette phase de poule est de se qualifier pour les quarts de finale : « C’est notre objectif. On doit se qualifier pour les quarts de finale. Aujourd’hui, on a engrangé un point, il ne nous manque plus qu’un point et j’espère qu’on va l’avoir », avant de se réjouir de sa première titularisation dans une phase finale de la CAN : « C’est mon premier match titulaire.

C’est ma deuxième CAN. C’est la coupe d’Afrique que je regardais pendant que j’étais petit, je regardai le Congo et aujourd’hui je suis sur le terrain, j’en profite ».

Pour sa part, le défenseur axial Marcel Tisserand a confié que le match était très disputé : « On a joué contre la meilleure équipe d’Afrique pour le moment. Le score de 2-2 nous déçoit un peu au vu du match parce qu’on aurait espéré mieux face à la Côte d’Ivoire. Mais on ne baisse pas la tête et on se prépare déjà pour le match contre le Togo ».

Jordan Ikoko sur les traces de Gabriel Zakwani et Fabrice Nsakala

Le défenseur latéral droit, Jordan Ikoko est sur les traces de Gabriel Zakwani et Fabrice Nsakala. Il était sorti sur blessure lors du match entre la RDC et la Côte d’ivoire (2-2). Il a affirmé se sentir « mal » lorsqu’il marche. En attendant le diagnostic de l’équipe médicale, il pense qu’il pourra vite récupérer : « J’espère que je vais vite récupérer. On va voir ça avec le kinésithérapeute. J’ai un peu mal en marchant. Je pense que c’est dû à l’état du terrain.

Le score n’est pas satisfaisant. On mène deux fois et on se fait rattraper deux fois. On n’est pas satisfait mais on est toujours premier. J’ai abordé ce match comme les autres. Avant, le coach m’a demandé si j’avais de la pression, j’ai dit non.

Et il m’a conseillé de ne pas avoir de la pression sinon, je ne jouerais pas mon jeu. Ça a plutôt bien marché ». Si son mal est confirmé, Jordan Ikoko pourrait rejoindre à l’infirmerie Gabriel Zakwani et Fabrice Nsakala. ACP/Kayu/May