Eliminer la pauvreté : un impératif du point de vue des droits de l’homme

Kinshasa, 17 Oct. 2017 (ACP).- Éliminer la pauvreté est un impératif du point de vue des droits de l’homme, mais aussi celui du développement et de la paix, a déclaré Mme Irina Bokova, directrice générale de l’UNESCO, dans son message adressé au monde à l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté, célébrée le 17 octobre de chaque année.

Mme Bokova a fait savoir, à cette occasion, que les plans nationaux visant à éliminer la pauvreté seront plus efficaces s’ils sont inclusifs au point d’englober les voix de toutes les composantes de la société, soulignant que l’élimination de la pauvreté nécessite aussi une grande participation de tous, femmes et hommes à commencer par les jeunes dont l’automisation est la clé de la réussite.

Elle a indiqué que le Programme 2030 insiste sur l’interdépendance des aspects sociaux, économiques et environnementaux de l’élimination de la pauvreté. En conséquence, a dit Mme Bokova, « il nous faut prendre un ensemble cohérent des mesures couvrant différentes sphères politiques, tirant le meilleur parti des capacités et des ressources par le biais des politiques ciblées destinées à accélérer les progrès dans tous les domaines ».

Evoquant l’importance du rôle de chef de file joué par l’UNESCO pour favoriser la coopération dans les domaines de l’éducation, des sciences, de la culture, de la communication et de l’information, elle a noté que ceux-ci ont un impact considérable sur l’ensemble du Programme 2030, ainsi qu’un effet multiplicateur, en termes de développement, sur un grand nombre d’objectifs et de cibles avec les priorités globales de l’Organisation, Égalité des genres et Afrique.

Par ailleurs, la directrice générale de l’UNESCO, rappelant que le Programme de développement durable à l’horizon 2030 contient la promesse de ne laisser personne de côté, ainsi qu’un appel à éliminer la pauvreté d’ici à 2030, a exhorté les États à agir vite pour traduire les Objectifs de développement durable (ODD) en politiques efficaces appuyées par des ressources adéquates. ACP/Mat/JGD