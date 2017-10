 Une émissaire de la Commission des Droits de l’Homme et des peuples  reçue  au ministère des Droits Humains

Kinshasa, 02 Oct. 2017 (ACP).- L’émissaire de la Commission des Droits de l’Homme et des peuples, Pensy Tlakula en séjour à Kinshasa, s’est entretenue lundi avec la ministre des Droits Humains, Marie-Ange Mushobekwa de l’évolution de la loi sur l’accès à l’information en RDC, déjà adoptée au Sénat et qui traîne encore au niveau de l’Assemblée nationale.

Au sortir de l’audience, Mme Tlakula, également rapporteur spécial sur la liberté d’expression et l’accès à l’information, a estimé que la nomination d’un officier à l’information et la diffusion proactive de l’accès à l’information sont des éléments positifs pour cette question.

Elle a profité de l’opportunité pour inviter la RDC à participer aux festivités du 30ème anniversaire de la Commission des Droits de l’Homme prévue le 01 novembre prochain, à Banjul en Gambie.

A son tour, le Directeur pays d’OSISA, Nick Elebe ma Elebe, a présenté à la ministre des Droits humains l’étude sur la jurisprudence congolaise en matière des crimes internationaux.

Mme Mushobekwa et son hôte ont réfléchi sur les perspectives et les voies et moyens par lesquels cette étude peut aider la RDC, notamment le gouvernement et les différents acteurs impliqués dans la justice congolaise, à la promotion des droits humains.

La ministre des Droits humains a enfin conféré avec une délégation de la défense des peuples autochtones et pygmées, conduite par le député national et président du Collectif parlementaire sur la promotion et la défense de ces peuples, Lapika Dimomfu, sur le projet de loi relatif à leur protection. ACP/ FNG/YWM/Kayu/KGD