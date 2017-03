Un émissaire du Président turc à Kinshasa pour le renforcement de la coopération  bilatérale

Kinshasa, 24 Mars 2017 (ACP).- Le vice-ministre des Affaires étrangères, Yves Kisombe, et l’ambassadeur Hasan Yavuz, envoyé spécial du Président turc en RDC, ont examiné jeudi à Kinshasa les questions liées au renfoncement de la coopération bilatérale entre Ankara et Kinshasa dans plusieurs domaines d’intérêt commun, en présence de l’ambassadeur turc en RDC, Bekir Uysal.

Le diplomate turc a indiqué à l’issue des entretiens que son pays veut renforcer d’avantage les relations diplomatiques dans les domaines de l’éducation, de la culture, de la politique, du commerce et de l’économie. Il a souligné que les relations entre son pays et la RDC sont au beau fixe mais les dirigeants turcs veulent les améliorer davantage.

Hasan Yavuz a, en outre, fait savoir que quand la Turquie était membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, elle plaidait pour la cause des pays africains, affirmant que c’est sur le sol Congolais que son pays envisage maintenant de mettre cette politique en pratique.

Pour sa part, l’ambassadeur de la Turquie en RDC a indiqué que son pays dispose d’une Agence turque de coopération et de développement « TIKA » en RDC, qui finance plusieurs projets de développement dans ce pays et est disposée à l’aider, en tant que pays frère et ami, dans la réalisation de plusieurs projets.

Bekir Uysal a relevé que certains aspects de ces projets ont été abordés avec les différentes autorités qu’ils ont rencontrées le même jour à Kinshasa, notamment avec le vice-Premier ministre de l’Intérieur et sécurité et le ministre de l’EPSP. Dans le domaine commercial, il a souligné que son pays compte améliorer ses relations avec la RDC à travers la compagnie « Turkish Airlines » qui relie Kinshasa à Ankara. ACP/Kayu/JGD/FMB