Emmanuel Shadary face aux sénateurs au sujet de l’insécurité dans le Grand Kasaï

Kinshasa, 04 Avril 2017 (ACP).- Le vice-Premier ministre, ministre de l’Intérieur et sécurité, Emmanuel Ramazani Shadary, a répondu, mardi, aux préoccupations des sénateurs sur la situation sécuritaire dans l’espace kasaien relative à l’insécurité provoquée par la milice Kamwina Nsapu, devant une commission restreinte constituée du bureau de la Chambre Haute du Parlement et des sénateurs du Kasaï Central, sous la direction du président Léon Kengo wa Dondo.

Le vice-Premier ministre Shadary a relaté l’historique et l’évolution de ce phénomène, mettant l’accent sur les efforts et les meures prises par le gouvernement pour éradiquer ce mouvement qui s’est mué en groupe terroriste du fait de son mode opératoire.

Il a relevé à cet effet que cette milice procède désormais à des pratiques terroristes, notamment la décapitation, les tueries, massacres et enlèvements des civils et autres agents des forces de l’ordre, les incendies des édifices publics, privés ou religieux, les attaques aux autorités établies dans les entités territoriales décentralisées et tant d’autres pratiques non conventionnelles.

Il a, en outre, rapporté aux élus des actes de barbarie perpétrés par des miliciens sous le label de Kamwina Nsapu, que la famille régnante ne reconnait pas. Ceux-ci, a-t-il dit, identifiés comme des criminels, sèment terreur et désolation dans d’autres localités des provinces voisines du Kasaï central, faisant des revendications autres que celles de la famille du défunt chef Kamwina Nsapu.

Une délégation de son cabinet est arrivée mardi à Kananga dans ce cadre, a-t-il signalé. Les sénateurs ont à leur tour exprimé leurs inquiétudes par rapport aux populations victimes de ces atrocités, avant de prodiguer des sages conseils au chef de la sécurité.

Ils ont, par ailleurs, soutenu l’approche du dialogue prônée par Emmanuel Shadary dans la résolution de cette crise, craignant que celle-ci ne perturbe le bon déroulement de l’opération d’enrôlement des électeurs et la révision du fichier électoral ainsi que la tenue des examens d’Etat.

Les élus du Kasaï Central ont également salué la reddition en mars dernier de la milice de la famille régnante du grand chef Kamwina Nsapu et d’autres branches qui lui ont emboîté le pas, demandant au vice-Premier ministre de stopper la progression de la branche faussaire et de sanctionner les éventuels tireurs des ficelles. Le vice-Premier ministre Emmanuel Shadary était accompagné du vice ministre Basile Elongo et de quelques membres de son cabinet. ACP/Fng/JGD