Emmanuel Shadary réaffirme la volonté de la MP de respecter la Constitution

Kinshasa, 27 mars 2017 (ACP).- Le vice-Premier ministre, ministre de l’Intérieur et sécurité, Emmanuel Ramazani Shadary a réaffirmé la volonté de la Majorité présidentielle de respecter la Constitution et d’organiser les élections à tous les niveaux, lors de sa dernière visite à Mbuji-Mayi, dans la province de Kasaï oriental.

Dans un rapport de restitution remis lundi à l’ACP sur son séjour dans le Grand Kasaï, en mission de pacification et de réconciliation, Emmanuel Shadary qui s’adressait aux militants du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie (PPRD), fédération du Kasaï Oriental, réunis au cours d’une matinée politique, a passé en revue les questions politiques de l’heure en RDC, du dialogue de la cité de l’Union africaine aux discussions directes sous les auspices de la CENCO et les causes du retard pris pour la signature de l’arrangement particulier au Centre interdiocésain de Kinshasa.

Pour ce membre du bureau politique du PPRD qui a pris part à ces deux forums nationaux, il y a de quoi espérer un aboutissement heureux, soulignant que l’accord du 18 octobre a débouché sur la mise en place d’un gouvernement d’union national et que celui de la Saint Sylvestre donnera à son tour, ose-t-il croire, un gouvernement de transition avec pour mission l’organisation du processus électoral.

C’est fort de ce message qu’il a exhorté la base du PPRD de la fédération du Kasaï oriental à s’enrôler massivement et à s’armer moralement en vue d’affronter les élections à tous les niveaux et les gagner.

Il a salué la détermination des militants du PPRD, de la MP et de tous les Kasaiens à faire obstacle à toute tentative insurrectionnelle visant à mettre le pays dans le chaos et à retarder l’élan de son développement donné par le Chef de l’Etat et autorité morale de la MP, Joseph Kabila Kabange.

Il a mis en garde les poches de résistance de quelques milices qui opèrent sous le label de Kamwina Nsapu, dont la famille régnante a accepté de baisser les armes et d’œuvrer en faveur de la paix dans cette espace. « Tous ceux qui commettent des crimes actuellement sous le label de Kamwina Nsapu seront traités comme des criminels et devront répondre de leurs actes », a-t-il déclaré.

Cet échange a eu lieu en présence du gouverneur de cette province et président fédéral du PPRD Kasaï oriental, Alphonse Ngoy Kasanji et d’autres cadres de ce parti.

Le vice-Premier ministre Shadary avait fait une visite éclaire dans la ville de Mbuji-Mayi, le 15 mars dernier, en provenance de Mwene-Ditu, province de Lomami, en vue de pacifier cette province face à la menace de l’ex-milice Kamwina Nsapu. Cette mission a été notamment couronnée par la reddition de cette milice aux autorités, rappelle-t-on.ACP/FNG/KGD