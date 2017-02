Les empoignements de l’Est est l’activation de Helicobacter pilori

Kinshasa, 11 fév. 2017 (ACP).- Les multiples empoisonnements qui aujourd’hui fait monnaie courante á l’Est de la RDC, sont une activation de Helicobacter pilori par les facteurs environnementaux qui á l’Est se trouve au niveau du lac, a déclaré le prof Ndelo Di-Phanzu, toxicologue á l’Université de Kinshasa (UNIKIN).

« Il y a un gaz spécifique au niveau du lac qui active la production de poison par Helicobacter pilori. Une personne qui a déjà été activée á l’Est, peut activer une autre personne á l’Ouest de la RDC par la respiration si seulement cette autre personne possède Helicobacter pilori. Cette bactérie s’active á son tour chez cette personne et l’activation continue de proche en proche et petit á petit », a-t-il expliqué.

« Les recherches que nous menons depuis 1990 nous permettent d’établir de manière surprenante que le poison Karuho de l’Est de la RDC, est une bactérie qui produit des poisons très violents dans l’organisme. Ces poisons sont produits dans l’estomac et passent massivement dans le sang où se trouve de pathologies extra digestives », a -t-il ajouté. Cette bactérie, a poursuivi le prof Dr Ndelo, est connue dans le monde scientifique et agit d’une souche spéciale de Helicobacter pilori.

Le miel n’est pas un antipoison

Le Prof Dr Ndelo a affirmé que le miel n’est pas un antipoison. C’est un oxydant et un antibactérien. Dans le cas du poison Karuho, on est en présence des bactéries, c’est ce qui fait que le miel agisse en affaiblissant les symptômes sans pour autant les tuer. Le miel a la possibilité de diminuer le développement des bactéries . Pour tuer ces bactéries, on associe d’autres antibiotiques qui ne sont pas dans le miel

Le toxicologue Ndelo, l’a dit lors des sixièmes journées scientifiques de cancer organisées par la ligue nationale contre le cancer en marge de la journée mondiale de cancer célébrée le 04 avril de chaque année, rappelle-t-on. ACP/ZNG/Kgd