Les enfants congolais et ceux de la diaspora découvrent la musique congolaise

Kinshasa, 05 Juillet 2017 (ACP).– Les enfants congolais résidants et ceux de la diaspora (de 4 à 12 ans) en colonie de vacances à Kinshasa du 3 au 7 juillet sont initiés à la culture musicale congolaise à travers des instruments traditionnels et modernes, a indiqué mercredi à l’ACP, Mme Jessica Ikete, logopède-orthophoniste de l’ONG Nasana Rainbow.

L’objectif poursuivi, a-t-elle expliqué, est de promouvoir les activités musicales chez les enfants en difficulté d’apprentissage, notamment de la lecture, afin de leur permettre d’augmenter le volume du corps calleux pour un meilleur transfert des informations au sein du cerveau par la pratique musicale.

Elle a ajouté qu’il est aussi question de retracer l’histoire du pays à travers cette musique pour donner l’opportunité aux enfants de mieux connaitre leur pays, et de laisser ainsi aux générations à venir des écrits codifiés (messages). «Nous voulons qu’au bout de ce stage de musique et héritage que les enfants arrivent également à mieux identifier des mots au sein d’une langue qu’ils n’ont jamais entendue parler», a fait savoir Mme Ikete, dans le but de renforcer les liens intergénérationnels et interculturels entre les enfants, les parents et la communauté.

Elle envisage de créer des outils pédagogiques et thérapeutiques pour l’intégration des activités musicales dans les écoles pilotes du pays dans une perspective multidisciplinaire qui amènera les enfants à mieux se performer dans d’autres matières.

Ces assises organisées par les ONG «Nasana Rainbow» et «Kin Jazza», deux associations locales et de la diaspora, se déroulent simultanément à l’hôtel Luntu dans la commune de Kintambo et au Musée national de Kinshasa dans la commune de Ngaliema. ACP/Fng/Bsg/JGD