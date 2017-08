Engagement de la Chine à investir dans divers domaines de développement en Afrique

(De l’envoyée spéciale de l’ACP en Chine Kangundu Grâce)

Beijing, 30 Août 2017 (ACP).- Le professeur et directeur du Département des langues étrangères et des études internationales, LI Dan, a indiqué dans son exposé sur les rétrospectives des relations sino-africaines et leurs perspectives, qu’investir dans le domaine des infrastructures, de l’éducation, de la santé et du développement rural sont des points essentiels qui préoccupent le gouvernement de la République Populaire de Chine.

Selon lui, la Chine a commencé à développer ses relations avec l’Afrique en 1955, année où s’est tenue la conférence afro-asiatique de Bandung, en Indonésie. Le Premier ministre chinois, Zhou Enlai, a-t-il dit, a avancé les cinq principes de coexistence pacifique que sont le respect mutuel, l’intégrité territoriale, la souveraineté nationale, la non-agression mutuelle, la non-ingérence mutuelle dans les affaires intérieures, l’égalité et avantages mutuels, ainsi que la coexistence pacifique.

Parlant de la coopération sino-africaine en termes d’investissement, l’orateur a fait remarquer que les investissements chinois en Afrique se sont multipliés, avec un élargissement des domaines et une diversification des formes vers les années 1990. Grâce à la stimulation du forum de coopération sino-africaine à partir de l’an 2000, les investissements chinois en Afrique ont connu une croissance rapide et se sont diversifiés.

Quant aux exportations de l’Afrique vers la Chine, dominées jadis par le coton, le phosphate et d’autres produits primaires, le professeur Li Dan, a affirmé que ces dernières années, des produits en acier et en cuivre, les engrais chimiques, les produits électroniques ainsi que d’autres produits finis sont également exportés vers la Chine.

En cette même période, Li Dan a laissé entendre que l’exportation des produits agricoles africains vers la Chine s’est accélérée. Au stade actuel, la Chine a signé des accords bilatéraux favorables aux investissements avec 32 pays africains, et des accords visant à éviter la double imposition avec 11 pays du continent pour fournir des conditions favorables à la coopération entre les entreprises chinoises et africaines.

Le gouvernement chinois a établi en 2006, un fonds de développement sino-africain avec la participation de plusieurs établissements financiers chinois. Il a encouragé la création de zones de coopération économique et commerciale en Afrique. Par contre, des entreprises chinoises bénéficiant du soutien des gouvernements des deux parties ont été chargées de la construction d’infrastructures dans ces zones et de l’introduction d’entreprises chinoises afin de mettre en place des groupes d’industries.

Et pour faire face aux défis communs du nouveau siècle, le forum sur la coopération sino-africaine a vu le jour, sous l’impulsion de certains pays africains et sur proposition chinoise. Il est devenu depuis, une nouvelle plate-forme des consultations et de coopération entre les parties.

La Chine, forte de ses avantages comparatifs en matière d’expériences de développement, de technologies applicables, de financement et de marché, a précisé M. Li Dan, peut aider l’Afrique dans ses efforts à surmonter les trois principaux obstacles du développement, à savoir: les déficits d’infrastructures, le manque de personnel qualifié et l’absence des moyens.

La République de Chine, rappelle-t-on, a signé en 2008 un contrat visant à réhabiliter les infrastructures de base à travers un consortium d’entreprises chinoises sur le financement de l’Exim Bank. Ce contrat a permis au gouvernement de construire de nouvelles infrastructures routières et des bâtiments qui abritent actuellement certains services de l’Etat.

Chiffré au début à 9 milliards de dollars américains, ce contrat a été revu à 6 milliards USD. Il portait sur l’exploitation des ressources minières en compensation de la construction des infrastructures de base. « La Chine peut aider l’Afrique à faire de sa richesse et de son potentiel en matière de ressources naturelles et humaines, un levier de croissance et d’amélioration du bien être social et à accélérer son processus ». ACP/Kayu/JGD/FMB/KJI