Engagement du ministère du Genre pour la valorisation des produits des femmes congolaises

Kinshasa, 15 nov. 2017 (ACP).- Le ministère du Genre, Enfant et Famille a pris l’engagement d’exploiter et de valoriser les produits et services élaborés par les femmes congolaises, en vue d’assurer l’émergence de celles-ci pour leur autonomisation économique, a indiqué mercredi à Kinshasa, la ministre Chantal Safou Lopusa, lors du lancement du programme phare « Agriculture-Femmes et Développement ( Agrifed) ».

Cette valorisation, a dit Mme Safou, doit donner lieu à une stratégie de prise en charge du travail aussi bien domestique que champêtre de la femme dans les politiques économiques et commerciales du pays.

Elle a noté que le ministère projette de revitaliser ses structures et ses outils d’intervention pour une autonomisation durable des femmes et de rationaliser leurs produits et services en vue d’accroître les revenus des familles et d’améliorer la santé, la nutrition, l’éducation et la planification familiale.

Cette approche, a-t-elle fait savoir, élargit la vision et le champ de travail du ministère, car elle traite du quotidien des femmes et des familles dans la société.

100 femmes leaders renforcées sur la culture coopérative

Mme Safou a signalé que 100 femmes leaders ont été renforcées la semaine dernière sur la culture coopérative, l’entreprenariat féminin et la transformation alimentaire par l’étiquetage, l’emballage et la certification, au cours d’une formation organisée par le Fond national pour la protection de la femme et la promotion de l’enfant (FONAFEN), une structure spécialisée du ministère du Genre, en collaboration avec l’ONU-Femmes.

Cette formation, a-t-elle ajouté, avait permis de définir un nouveau type de partenariat que les ministères du Plan, du Développement rural, du Commerce extérieur, des Petites et moyennes entreprises, de l’Economie et des Finances doivent mener avec des partenaires internationaux, dans le but d’assurer un leadership de « projets » pour l’émergence des femmes.

