Des engagements importants conclus à la Conférence de l’ONU sur la biodiversité à Cancun

Kinshasa, 28 Déc. 2016 (ACP).- Les gouvernements de 167 pays se sont mis d’accord sur des mesures qui accéléreront la mise en œuvre des objectifs mondiaux en matière de diversité biologique et renforceront le lien entre l’agenda de la biodiversité et d’autres programmes mondiaux, à l’issue de la 13ème session de la Conférence de l’ONU sur la biodiversité tenue à Cancun (Mexique) du 04 au 18 décembre 2016.

Selon le communiqué du Secrétariat de la biodiversité parvenu mercredi à l’ACP, les gouvernements ont convenu des mesures qui intensifieront la mise en œuvre des objectifs d’Aichi pour la biodiversité, l’intégration, le renforcement des capacités et la mobilisation de ressources financières ainsi que des actions sur des thèmes spécifiques, notamment les aires protégées et la restauration des écosystèmes.

Les Parties ont décidé de promouvoir l’intégration de la diversité biologique, thème principal de la réunion proposée par le Gouvernement au Mexique. «Les gouvernements ont démontré leur engagement à réaliser les objectifs d’Aichi pour la biodiversité et ont montré que l’agenda de la biodiversité est central et essentiel aux programmes mondiaux de développement durable et de changement climatique», a déclaré Braulio Ferreira de Souza Dias, secrétaire exécutif de la Convention sur la diversité biologique.

«Nous applaudissons et soutenons l’engagement de la communauté mondiale pris pendant cette COP d’intégrer les considérations de biodiversité dans les activités d’autres secteurs critiques de nos économies: l’agriculture, la pêche, la foresterie et le tourisme. Et la valeur de son capital naturel pour le développement durable, comme l’a exprimé la Déclaration de Cancún », a déclaré Naoko Ishii, directeur général du Fonds pour l’environnement mondial.

Le FEM confirmé dans son rôle d’aider les pays à respecter leurs engagements relatifs à la Convention



Le Fonds Mondial pour l’environnement (FEM), en tant que mécanisme financier de la convention, est fier d’avoir été confirmé dans son rôle crucial d’aider les pays à respecter leurs engagements au titre de la Convention et de ses Protocoles, signale le communiqué.

Le FEM se dit également encouragé par le solide soutien de nombreux pays donateurs et bénéficiaires pour maintenir la cohérence avec sa stratégie actuelle de programmation de la biodiversité.

Les Parties, poursuit la source, ont convenu d’un plan d’action (2017-2020) qui soutiendra le renforcement des capacités pour la mise en œuvre de la Convention et de ses Protocoles sur la base des besoins des Parties axés sur le renforcement de la mise en œuvre du Plan stratégique pour la biodiversité 2011- 2020 et ses objectifs d’Aichi pour la biodiversité.

Enfin, un accent sera mis sur l’appui à la mise en œuvre du Plan stratégique pour le Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques et sur la promotion de la ratification universelle du Protocole de Nagoya et l’élaboration de mesures pour assurer son plein fonctionnement. ACP/Zng/May