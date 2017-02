Les enjeux de la nouvelle loi sur les hydrocarbures en RDC

Kinshasa, 13 Fév.2017 (ACP).- Le ministre des Hydrocarbures, Aimé Ngoy Mukena, a indiqué que la nouvelle loi sur les Hydrocarbures a des enjeux qui reposent sur les activités de prospection, d’exploration et d’exploitation des bassins sédimentaires en RDC.

Le ministre des Hydrocarbures a fait savoir que les bassins sédimentaires sont subdivisés en blocs par un arrêté du ministre ayant ce secteur dans ses attributions. Ainsi, a-t-il dit, l’amont pétrolier comprend, le bassin côtier couvrant plus ou moins 6.000 km2, le bassin de la cuvette centrale avec plus ou moins1.000.000 km2, et le bassin de la branche Ouest du Rift Est Africain avec plus ou moins 50.000 km2. Ce dernier comprend le Graben Albertine, le lac Kivu, le Graben Tanganyika, les Grabens Moero et Upemba.

De ces trois bassins, a précisé le ministre, seul le bassin côtier, comptant trois blocs ouverts à l’exploration, est actuellement en production avec une moyenne journalière de 23 mille barils de pétrole brut en on shore et offshore.

D’autres enjeux se rapportent également à l’aval pétrolier, offrant des opportunités quant à la construction d’un pipeline entre Banana et Kinshasa et d’une raffinerie moderne. A cela s’ajoute l’érection des terminaux dans les centres stratégiques du pays, des stations services dans chaque chef-lieu des 26 provinces, des dépôts de stockage le long du chemin de fer et le long des côtes.

Pour rappel, la nouvelle législation vient compléter les textes législatifs qui ont longtemps régi le secteur depuis des décennies. A en croire le ministre des Hydrocarbures, elle offre à la RDC de nombreux avantages et une séries d’innovations.

Il s’agit notamment, de la prise en compte de l’ensemble des activités de l’amont et de l’aval pétrolier dans un texte unique, des ressources d’hydrocarbures du sous-sol jusqu’au point d’exploration appartenant dorénavant à l’Etat. Celui-ci est sensé s’investir dans les travaux des recherches géologiques, géophysiques et géothermiques dans le but d’évaluer ses ressources en hydrocarbures. ACP/Fng/Kayu/May