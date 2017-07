Enrôlement d’une centaine de femmes et filles d’une ONG dans la commune de Maluku

Kinshasa, 21 Juillet 2017 (ACP).- Une centaine de femmes et de jeunes filles, membres de l’ONG «Mwasi mibatela», se sont déjà enrôlées dans la commune de Maluku, a annoncé vendredi la coordinatrice de cette structure, Gabriella Nyembo, au cours d’une matinée de sensibilisation au processus électoral organisée à leur intention.

Mme Nyembo a expliqué que cette rencontre lui a permis d’évaluer le nombre des femmes enrôlées, à travers leurs nouvelles cartes d’électeurs et de savoir si le consigne donné en ce qui concerne les jeunes filles à l’âge de voter, lors du lancement de cette campagne, a été respecté. Selon elle, l’objectif poursuivi est l’enrôlement massif de femmes, afin d’augmenter le nombre d’électrices et de candidates potentielles à ce processus électoral, compte tenu de leur poids démographique.

La finalité, a-t-elle ajouté, est de conquérir le pouvoir et d’obtenir une participation massive de femmes dans les instances de prise de décisions. Mais, pour réussir ce pari, les femmes doivent encourager les candidatures de leurs paires, en votant celles qui répondent à leur profil, a indiqué Mme Nyembo. «Vous devriez être fières de vous, conscientes et responsables pendant ce processus électoral», a dit la coordinatrice de cette ONG qui a exhorté l’assistance à lutter contre les discours et les comportements sexistes et discriminatoires, tendant à discréditer les femmes dans leur parcours vers l’obtention de la parité 50/50 à l’horizon 2030 telle que préconisée par les Nations Unies.

L’ONG «Mwasi mibatela», créée en 2005 à Kinshasa, a pour objectif de rendre la femme congolaise autonome dans tous les domaines de la vie, en lui octroyant des crédits pour les rendre responsables et épanouies. ACP/Mat/JGD