Pour un entreprenariat féminin impactant sur  l’économie  de la RDC

Kinshasa, 28 juillet 2017 (ACP).- M. Arnold Nzita, chargé de communication à l’ASBL « Regulus connexion », a recommandé jeudi à Kinshasa aux femmes congolaises de s’investir dans les différents domaines de la vie pour un entreprenariat pouvant impacter sur l’économie en RDC, afin de mieux se démarquer en milieu professionnel.

M. Nzita, qui s’entretenait avec l’ACP à la clôture du salon d’affaires, tenu du 25 au 27 juillet, a mis en exergue la place de la femme qui représente 53% de la population du pays où elle occupe la première position dans la construction de la famille.

« Les femmes ne doivent pas attendre la levée et le coucher du soleil. Elles doivent être de plus en plus actives afin d’apporter non seulement quelque chose pour la famille, mais aussi pour le développement de la société congolaise », a-t-il dit.

M. Nzita, a, en outre, appelé les femmes à dénoncer certaines antivaleurs notamment le harcèlement sexuel, les violences physiques et morales dans le milieu professionnel, lesquels constituent des obstacles majeurs pour émergence de la femme.

Il a envisagé la création d’une plateforme pour mieux faire entendre la voix féminine et faire parler d’elle à travers les réseaux sociaux et organiser des conférences pour interpeller le gouvernement. ACP/FNG/Mat/BSG/Wet/KJi