Les entrepreneurs appelés à créer un bon climat des affaires en RDC

Kinshasa, 26 juillet 2017(ACP).- Me Beau Gard Mpembi Lema formateur National en droit OHADA a invité, mercredi à Kinshasa, les entrepreneurs du secteur des petites et moyennes entreprises (PME) à agir dans le respect de la loi pour la création d’un bon climat des affaires en RDC, lors de son exposé à l’occasion du salon d’affaires de Kinshasa qui se tient de mardi à vendredi à Kinshasa.

Intervenant sur le thème « OHADA et l’amélioration du bon climat des affaires en RDC », M. Mpembi a indiqué qu’un entrepreneur ne doit pas rester passif mais plutôt actif pour la bonne mise en œuvre du plan OHADA en vue d’assurer un développement harmonieux du pays. Il a précisé que les entrepreneurs ne sont pas seulement les bénéficiaires mais aussi les acteurs.

L’Etat joue un rôle important, mais si les congolais dans ce secteur des PME n’agissent pas et ne transforment pas, certainement il y a beaucoup plus de doute pour que le pays puisse se développer intégralement », a-t-il fait remarquer.

Pour M. Mpembi, les entrepreneurs doivent aussi procéder à la contribution du bien-être du pays, en payant des impôts et des taxes, soulignant que tout le monde à un rôle à jouer et à promouvoir ou à vulgariser en ce qui concerne le texte de l’OHADA, le cas échéant on risque de se retrouver un jour devant une loi qui n’est pas maitrisée .

Par ailleurs, il a relevé que les entreprises sous-traitantes rendent les gens esclaves, surtout quand l’entreprise ne vend rien, ne produit rien, mais profite seulement du travail des autres, ajoutant que l’OHADA doit être préalablement respectée. ACP/Kayu/BSG/KGD