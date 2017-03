Environ 461 000 réfugiés enregistrés par le HCR en RDC

Kinshasa, 21 Mars 2017 (ACP).– Environ 461 000 réfugiés ont été enregistrés à ce jour en République démocratique du Congo, selon le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR).

Parmi ces refugiés, les Centrafricains sont les plus nombreux avec un effectif d’environ 103 000 personnes installées dans les provinces du Nord et Sud-Ubangi ainsi que dans le Bas-Uele, note la meme source qui note que les Sud-soudanais sont la deuxième nationalité la plus représentée parmi les réfugiés enregistrés en RDC avec un effectif de 71 529 réfugiés qui vivent dans le Haut-Uele et en Ituri.

Le HCR a enregistré 39 000 réfugiés burundais en RDC. Ils sont localisés au Nord et Sud-Kivu.

Le HCR indique que 232,9 millions de dollars américains sont nécessaires pour venir en aide à ces réfugiés en 2017. A ce jour, l’agence onusienne n’a reçu que 3% de ce montant.

Par ailleurs, le HCR a révélé que 500 000 Congolais sont réfugiés dans d'autres pays.