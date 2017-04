Environ 466 démobilisés terminent une formation  sur l’entreprenariat à Kitona

Kinshasa, 18 Avril 2017(ACP)- Quelque 466 démobilisés ont obtenu des certificats à l’issue d’une formation assurée par l’Institut national de préparation professionnelle(INPP) en partenariat avec le BIT( Bureau international du travail) sur l’entreprenariat dans la base militaire de Kitona, province du Kongo central, Ouest de la RDC, indique un document de cet établissement public remis mardi à l’ACP.

La cérémonie présidée samedi dernier par l’Administrateur directeur général de L’INPP, Maurice Tshikuya Kayembe, en présence de Mme Aminata directrice-pays de l’OIT( Organisation internationale du travail) pour l’Afrique centrale, entre dans le cadre du programme DDR( Désarmement, démobilisation et réinsertion).

Cette formation a permis aux jeunes démobilisés d’avoir des compétences qui leur permettront de créer eux-mêmes leurs propres entreprises en s’installant à leur propre compte. L’objectif pour l’INPP est de donner à ces jeunes une autre voie de réussir

durablement leur réinsertion sociale, condition indispensable pour stabiliser la famille, consolider la paix et lutter contre la pauvreté en RDC. C’est une expérience ayant a déjà porté des fruits à l’INPP qui a plusieurs fois formé des démobilisés dont une majorité

entretient actuellement des petites et moyennes entreprises où travaillent également d’autres jeunes à Kinshasa et en provinces.

Avancement des travaux de construction du siège de l’INPP à Matadi

Après Moanda, l’ADG de l’INPP est allé se rendre compte de l’état d’avancement des travaux de construction d’un nouveau bâtiment ultramoderne devant abriter le siège d’exploitation de l’INPP à Matadi, chef-lieu de la province du Kongo central grâce à un financement de l’AFD( Agence française de développement).

A l’issue de cette visite, M. Tshikuya s’est dit satisfait de l’évolution des

travaux car, selon les données recueillies sur le terrain, le bâtiment sera inauguré en juillet prochain.

A cette occasion, M. Tshikuya a rappelé la détermination du Chef de l’Etat et du

gouvernement de doter la RDC des infrastructures modernes dans la cadre de la vision de la Révolution de la modernité. L’INPP qui travaille chaque jour pour former selon les besoins des entreprises, a prévu d’organiser à Matadi des filières à techniques reflétant l’image économique de cette province portuaire. Il s’agit notamment des

filières basées sur la logistique portuaire en passant par l’agro-industrie. L’objectif, selon l’INPP, est de donner aux jeunes de cette province les capacités de transformer les ressources de leur province en richesses. Grâce à cette vision, la province créera un

marché local de production et de consommation des biens et des services et au finish une classe moyenne porte-étendard de l’essor économique de la RDC. ACP/FNG/Kgd