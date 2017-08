Eradiquer le travail des enfants dans les mines, une priorité nationale pour la RDC

Kinshasa 30 Août 2017 (ACP).- Le ministre d’Etat à l’Emploi, travail et prévoyance sociale, Lambert Matuku Memas, a réaffirmé l’engagement de la République démocratique du Congo d’éliminer d’ici à l’année 2025, toutes les pires formes de travail des enfants dans tous les domaines en général et dans le secteur minier en particulier, mercredi à Béatrice Hôtel, dans la commune de la Gombe.

M. Matuku l’a fait savoir à l’ouverture de l’atelier de validation de la stratégie nationale sectorielle de lutte contre le travail des enfants dans le secteur des mines en RDC. Il a précisé que cet engagement est conforme à la stratégie nationale sectorielle de lutte contre le travail des enfants dans l’exploitation des mines industrielles et artisanales de toutes les filières minières.

Le ministre d’Etat qui représentait le Chef du gouvernement a noté que le pays s’engage également à mettre en œuvre, progressivement, toutes les recommandations formulées dans le rapport d’Amnesty international et de l’ONG Afrewatch publié en janvier 2016.

Il a exhorté tous les ministères ainsi que les services concernés par cette question du travail des enfants, de redoubler d’efforts afin que cet objectif soit effectivement atteint en 2025. Il a aussi rassuré toute la communauté internationale que le gouvernement fait siennes les recommandations formulées, à l’issue de la dernière réunion de l’Organisation internationale du travail (OIT), tenue à Genève, en Suisse, dont la deuxième recommandation se rapporte au secteur des mines.

Des initiatives déjà entreprises

A cette occasion, le ministre Matuku a rappelé que l’amélioration et le renforcement du cadre juridique, par l’adoption de plusieurs textes législatifs et réglementaires et la mise en place du Comité national de lutte contre les pires formes de travail des enfants au sein de son ministère, figurent parmi des initiatives entreprises par les différents gouvernements qui se sont succédé depuis 2006 pour faire face à la situation de précarité d’un pays post-conflit. Cette situation est marquée notamment par la suppression d’emplois, le mouvement de déplacement massif des populations et le nombre élevé d’orphelins et des enfants abandonnés à la recherche de survie.

Le ministre des Mines, Martin Kabwelulu et le secrétaire général à l’Emploi, Mme Angélique Inzum se sont eux aussi attardés sur des actions collectives et sectorielles à mener, pour accompagner les pouvoirs publics dans la lutte visant à mettre un terme au travail des enfants en RDC.

Ils ont rappelé que la place de l’enfant n’est pas au travail mais à l’école. Plusieurs membres du gouvernement ont rehaussé de leur présence la cérémonie d’ouverture de cet atelier de deux jours. Il s’agit notamment du ministre d’Etat en charge de l’Economie Kapika, et de son collègue du Commerce Extérieur, Lucien Mbusa.

