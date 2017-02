Une érosion menace plusieurs investissements sociaux à Lusanga dans la province du Kwilu

Kinshasa, 27 Fév. 2017 (ACP).- Une érosion menace plusieurs investissements sociaux à Lusanga (ex-Leverville), un centre extra coutumier et ancien siège de la société Plantation Lever au Congo (PLC) dans la province du Kwilu, indique un document de la Coordination société civile de ce centre parvenu lundi à l’ACP.

Selon ce document, l’érosion menace les bâtiments de l’école primaire Tomisa 1, avec des risques de couper la liaison entre la ville de Kikwit et la cité de Bulungu siège administratif de cette cité.

Cette érosion dont l’ampleur est inquiétante constitue également un danger permanent pour le siège de la société PLC, poumon économique de l’ancienne province du Bandundu.

La Coordination de la société civile a, à cet effet lancé un SOS à l’endroit de tous les natifs de Lusanga pour leur implication dans la lutte antiérosive afin de sauver les investissements déjà consentis par le gouvernement et les privés.

Elle sollicite de ces natifs des fonds et du matériel pour entreprendre les travaux de lutte antiérosive. Elle affirme avoir déjà construit des digues pour empêcher le ravinement du sol susceptible de produire d’autres têtes d’érosions.

Avec une population de 15.000 habitants, se développent dans cette cité plusieurs activités économiques et sociales, notamment les plantations des palmiers à huile, l’enseignement supérieur pédagogique, l’enseignement primaire et secondaire, un centre de santé et un hôpital de référence. ACP/Fng/JGD