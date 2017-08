Espagne : le bilan des attentats en Catalogne revu à la hausse (16 morts)

Kinshasa, 27 Août 2017 (ACP).- Le bilan des attentats en Espagne est passé à seize morts, avec le décès dimanche d’une Allemande de 51 ans, a annoncé l’AFP citant la protection civile catalane. « Ce matin, une femme de 51 ans, de nationalité allemande, qui avait été admise dans un état critique à l’unité de soins intensifs de l’hôpital del Mar de Barcelone, est décédée », a annoncé la protection civile dans un communiqué. Le double attentat de Barcelone et de la station balnéaire de Cambrils, les 17 et 18 août, revendiqué par l’organisation Etat islamique (EI), a également fait 125 blessés.

Des manifestants bravent la peur et descendent dans les rues à Barcelone

En rapport avec ces attentats, des milliers de personnes ont manifesté samedi contre le terrorisme en répétant unanimement le même slogan, « No tinc por » (Je n’ai pas peur), après que deux attentats, l’un à Barcelone et l’autre à Cambrils, ont coûté la vie à 15 personnes et en ont blessé plus d’une centaine, il y a une dizaine de jours, a rapporté dimanche Xinhua. Des membres de la société civile, des services d’urgence, des professionnels de la santé des hôpitaux ainsi que des officiers de la police locale et nationale étaient en tête du cortège.

Des personnes d’entreprises locales proches de Las Ramblas, où une camionnette a tué treize personnes et en a blessé plus de cent, ainsi que celles qui ont exprimé leur solidarité et aidé des citoyens après les attentats, étaient également présentes lors de la manifestation. Elles étaient suivies par les familles des victimes ainsi que par les organisations et associations qui luttent pour la paix.

Le roi d’Espagne, Felipe VI, le Premier ministre, Mariano Rajoy, la vice-présidente du gouvernement, Soraya Saenz de Santamaria, la ministre de la Défense, Maria Dolores de Cospedal, ainsi que les représentants des autorités catalanes, notamment le président du gouvernement régional, Carles Puigdemont, ont également participé à la manifestation. La manifestation a commencé à 18 heures heure locale aux Jardinets de Gracia et s’achèvera à la Placa Catalunya, à quelques mètres de Las Ramblas. ACP/Mat/Kgd