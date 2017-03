Espoir de Kalamu-Fueto et Victoire-OCDT vendredi à l’EUFKIN-Malebo

Kinshasa, 29 mars 2017 (ACP).– Les rencontres FC Espoir de Kalamu-AS Fueto et FC Victoire-OC Dream Team forment l’affiche de la 27ème journée du championnat de division II de l’Entente urbaine de football de Kinshasa (EUFKIN)-Malebo, vendredi au stade Cardinal Joseph Albert Malula dans la commune de Kinshasa.

La grille d’autres rencontres de la 27ème journée s’établit comme suit : FC Renaissance-AS La Grâce de Selembao, AC Lolo-AS Telema Barumbu, CS Grojeb-TP Eco Sport, Etoile de Jamaïca-AS Mabuilu, New Energie Liwanda-FC Tiger UTD, EF La Sagesse-AS Jomas, AS Lobafa-TP RJCC et US Selembao-Nouvelle Génération. ACP/Fng/Zng/May