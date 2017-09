Espoir enlève la 14ème Coupe du Congo de volley-ball face à Mwangaza (3-0)

Lubumbashi, 18 Sept. 2017 (ACP).- Espoir de Kinshasa a enlevé la 14ème édition de la Coupe du Congo de volley-ball messieurs en gagnant le derby kinois face à Mwangaza sur le score de 3-0 (25-20, 25-18, 25-17), samedi au complexe omnisport de Kiwele, à Lubumbashi.

Les joueurs Tesani Franc, Mbuyi Salva, Mabila Théophile et Nakavova d’Espoir ont respectivement remporté la palme de Meilleur porteur, Meilleur joueur et Meilleur passeur. La 14ème Coupe du Congo de volley-ball version masculine a connu la participation des équipes de Kinshasa, du Nord Kivu, du Kasaï central et du Haut-Katanga.

Le président de la Fédération de volley-ball du Congo (FEVOCO), Christian Matata a indiqué que le déroulement de la 14ème Coupe du Congo a été une fête réussie. Car, avec des petits moyens, sa fédération est parvenue à organiser un grand évènement à Lubumbashi. Son comité s’était fixé comme objectif de relancer la pratique du volley-ball dans les provinces et de créer un esprit d’amitié entre les dirigeants et les athlètes, a-t-il fait savoir.

Onde Jean Selva, entraîneur d’Espoir satisfait de la prestation de ses joueurs

L’entraîneur Onde Jean Selva de VC Espoir de Kinshasa s’est déclaré satisfait de la prestation de ses poulins en finale face à VC Mwangaza de Kinshasa, son éternel rival. Ce sacre est le résultat de la bonne communication entre le staff technique et les joueurs. «J’ai bien préparé la finale, car je connaissais bien la force et les faiblesses de Mwangaza. Je reconnais que mes joueurs ont péché dans les services, cela faisait partie de la tactique», a-t-il confié à l’ACP.

Pour sa part, le coach Omasi Swale de Mwangaza a attribué la défaite de son équipe au mauvais mental des joueurs après avoir perdu le 1er set. C’est donc le faux départ qui, pour lui, a démoralisé ses joueurs. ACP/FNG/YWM/Kayu/JGD