ESU : encadrement des doctorants au RECODESSA

Kinshasa, 07 Sept. 2017 (ACP).- Le projet « Renforcement des compétences en diagnostic, épidémiologie et économie de la santé animale » (RECOSSA) encadre des doctorants dans le domaine de la médecine vétérinaire, en vue du renforcement des compétences du personnel de santé impliqué dans le contrôle des maladies animales et les zoonoses en RDC.

Le Pr Justin Masumu de l’Université pédagogique nationale (UPN) et coordonnateur de ce projet, qui l’a rapporté jeudi au cours d’un entretien avec l’ACP, a fait savoir que ce projet a été lancé en RDC depuis 2015 par l’Académie de recherche et d’enseignement supérieur de Belgique / Commission de la coopération au développement (ARES-CCD), dans l’optique de combler les lacunes dans le secteur de la santé animale.

Un master interdisciplinaire et postuniversitaire dont le cursus vise une approche par compétences, démarre au cours de l’année académique 2018-2019, au sein de l’UPN, a annoncé le Pr Masumu qui souligne que ceci devra inclure des modules à différents crédits, notamment sur le contrôle des maladies animales et des zoonoses, l’épidémiologie générale, la socio-économie de la santé animale et des zoonoses, le diagnostic et techniques de laboratoire.

Les enseignants proviendront de l’Université catholique de Louvain/Belgique, de l’Université de Namur /Belgique, de l’Université de Liège/Belgique, de l’Université de Kinshasa (UNIKIN) et de l’Université Pédagogique Nationale (UPN). La réception des candidatures à ce cycle a déjà été lancée et prendra fin au 31 octobre prochain, a-t-il informé. ACP/Fng/Kayu/May