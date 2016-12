Etat des lieux du ministère de la Formation, métiers et artisanat

Kinshasa, 27 déc. 2016 (ACP).- Le ministre de la Formation, métiers et artisanat, Guy Mikulu, a réuni mardi en son cabinet les inspecteurs et les cadres du ministère pour établir un état des lieux et dégager de nouvelles orientations dans le cadre de la nouvelle gestion de ce ministère.

Les inspecteurs et cadres, conduits par le secrétaire général à ce ministère, ont fait le topo du travail abattu depuis sa création en 2014 et ont initié ensemble avec le ministre une série d’activités à réaliser en vue d’atteindre les objectifs assignés à cette institution.

Par ailleurs, les participants ont échangé et concilié les deux étapes caractérisant ce ministère à savoir celle de l’Enseignement technique et professionnel (ETP) avec le ministre sortant, et l’actuelle pilotée par M. Guy Mikulu.

Les inspecteurs et cadres sont dit satisfaits du résultat de cette séance de travail avec le ministre et ont promis de l’accompagner pour le bon fonctionnement du nouveau ministère de la Formation, métiers et artisanat.

L’actuel ministre succède à Jean Nengbangba qui a géré le ministère depuis sa création.ACP/Mat/Wet