Les Etats-Unis veulent endiguer  l’influence de l’Iran  au Moyen Orient

Kinshasa, 22 oct. 2017 (ACP).- Le secrétaire d’État américain Rex Tillerson tentait dimanche dans le Golfe de mettre en musique les efforts des États-Unis pour endiguer l’influence iranienne au Moyen-Orient, à défaut d’espérer obtenir une réelle percée dans la crise qui oppose l’Arabie saoudite et le Qatar, indique l’AFP. M.Rex Tillerson a assisté dimanche à Ryad à la première réunion de la Commission de coordination saoudo-irakienne, lancée solennellement par le roi Salmane d’Arabie saoudite et le Premier ministre irakien Haider al-Abadi.

« Les États-Unis soutiennent une coopération renforcée entre l’Arabie saoudite et l’Irak », a déclaré Rex Tillerson, appelant les deux pays « à continuer à élargir cette relation vitale pour la stabilité de la région » et « pour notre sécurité collective ». Cette commission saoudo-irakienne représente « une importante avancée pour le renforcement de nos relations bilatérales » en faveur « de la paix et de la stabilité », a dit le chef du gouvernement irakien, tandis que le souverain saoudien a rappelé que la région était « confrontée à d’importants défis, sous la forme de l’extrémisme, du terrorisme et de tentatives de déstabilisation.

L’Iran, qui n’a pas été nommément cité, était dans toutes les pensées. Le réchauffement entre le royaume sunnite et l’Irak est en effet encouragé par les États-Unis, qui y voient un bon moyen de contrecarrer les ambitions régionales de l’Iran chiite. Le Yémen, où Téhéran soutient les rebelles chiites houthis contre les forces loyales au président Abd Rabbo Mansour Hadi, épaulées par une coalition arabe menée par Ryad, devait aussi être au coeur des entretiens de Rex Tillerson avec les dirigeants saoudiens. La proximité avec l’Iran, c’est par ailleurs ce que l’Arabie saoudite, Bahreïn, les Émirats arabes unis et l’Égypte reprochent au Qatar. ACP/Mat/Kgd