Etoile Jaune lamine DCMP/Lubumbashi par 3-1

Lubumbashi, 16 oct. 2017 (ACP).- Le FC Etoile Jaune a laminé dimanche au stade Frederick Kibasa Maliba, de la commune de Kenya, à Lubumbashi, la formation de DCMP de Lubumbashi sur un score sans appel de 3-1, en match comptant pour la cinquième journée du championnat de l’EUFLU, grâce aux réalisations des joueurs Kilonda Célestin (10ème), Mashimango (19ème) et Banza Ngoy (72ème).

L’unique but de DCMP est l’œuvre d’Ingweza qui a converti un pénalty à la 40ème minute.

Auparavant, les formations de l’US Kenya et FC Lac se sont neutralisées sur la marque de 1-1, but de Timba à la 82ème pour US Kenya et de Lwamba à la 27ème minute pourFC Lac.

Le match qui a opposé le FC Saint Pierre et TP Rocher a été remporté par Saint Pierre par 3-2 à l’issue d’un duel âprement disputé..

Les poulains du président sportif de l’US Kenya ont surpris leur adversaire à la 5ème minute par Kabango, puis à la 19ème minute par Songwe et enfin à la 75ème minute par Assumani qui a poussé au fond du filet un ballon qui trainait dans la surface de réparation. Par contre, le TP Rocher a inscrit ses buts à la 16ème et à la 64ème minute par Mbuta et Mujinga Mwenya. ACP/Kayu/Wet