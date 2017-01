Les études biologiques utiles à la lutte contre les maladies et à la recherche d’une bonne alimentation

Kinshasa, 30 Janv. 2016 (ACP).- Les études biologiques sont utiles pour la lutte contre les maladies et la recherche d’une bonne alimentation, a indiqué lundi à Kinshasa, le Pr Edmond Phuku Puati, doyen de la faculté des sciences à l’Université de Kinshasa, au cours d’un échange de vues avec l’ACP.

Ces échanges ont porté sur « la faculté des sciences : enseignements, recherche et services à la société ». Il a souligné que les études en sciences biologiques sont très utiles en médecine humaine voire en médecine vétérinaire.

A titre illustratif, a lâché le Pr Edmond Phuku Puati, les études biologiques par l’entremise de l’entomologie et d’écologie, permettent de combattre les insectes vecteurs des maladies, ajoutant la biochimie qui détecte les causes des maladies comme des carences alimentaires avant d’en trouver des palliatifs.

La mycologie et la microbiologie alimentaire offrent à certaines usines les opportunités de produire des champignons in vitro et de fabriquer du vin et des jus à base des fruits cultivés, a-t-il martelé.

C’est, avant la mise en relief de la production et santé animale en quête des parasites chez les animaux et des possibilités d’élevage des animaux sauvages en captivité.

La faculté des sciences, a-t-il précisé, à travers son département de biologie et ses diverses options, ne peut guère produire des chômeurs dans un pays en voie d’émergence à l’instar de la République Démocratique du Congo(RDC).

De ces études, a-t-il chuté, il y a lieu d’œuvrer dans les structures hospitalières et vétérinaires et la possibilité de s’installer à titre personnel n’est pas à exclure a insisté, indiquant que cette faculté, encourage les parents à susciter l’engouement des enfants aux études scientifiques pour la modernisation du pays. ACP/Kayu/Wet