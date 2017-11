Les étudiantes des SSPA dominent celles de médecine (4-1) en football féminin

Kinshasa, 13 Nov. 2017 (ACP).- Les étudiantes de la faculté des sciences sociales, politiques et administratives (SSPA) de l’UNIKIN, une sélection des promotions confondues, ont dominé leurs camarades de la faculté de médecine sur le score de 4-1, dimanche en match préliminaire de petite finale du Challenge «Pr Jean-Marie Kayembe », doyen de la faculté de médecine de l’UNIKIN.

L’étudiante Bernedite Mande de premier graduat sociologie pour les SSPA, a été sacrée meilleure joueuse et buteuse avec deux réalisations réussies au cours de cette rencontre. Deux autres buts des SSPA ont été inscrits par les étudiantes Sentia Ndundu et Gine Pemba tandis que l’unique réalisation de la faculté de médecine a été inscrite par l’étudiante Faidel Meka.

Le doyen de la faculté de médecine de l’UNIKIN, le Pr Jean-Marie Kayembe qui a clôturé cette activité et remis les trophées aux quatre équipes finalistes, a salué la discipline et le faire-play qui ont caractérisé ce Challenge du début jusqu’à la fin. Il a encouragé les équipes gagnantes à poursuivre cet élan dans l’avenir. Quant aux équipes perdantes, il les a invitées à la sportivité et à beaucoup travailler pour une bonne prestation au prochain Challenge. ACP/FNG/YWM/Wet