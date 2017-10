Les étudiants de l’Institut Facultaire des églises indépendantes du Congo invités à cultiver le gout de la recherche

Kinshasa, 16 Oct. 2017 (ACP).- Le président du comité de gestion de l’Institut Facultaire des églises indépendantes du Congo( IFEICO) et représentant légal de l’Eglise du Saint esprit au Congo(ESECO), Mgr. Zéphyrin Fumu Mapanda Malamba, a invité les étudiants à cultiver le gout de la recherche, à l’ouverture lundi de l’année académique 2017-2018, au siège de cette institution confessionnelle située au quartier Mandiangu dans la commune de Masina à Kinshasa.

L’évêque Fumu Mapanda, a fait comprendre aux étudiants que la lecture et les recherches personnelles renforcent les capacités intellectuelles des apprenants et leur ouvre un éventail culturel capable d’asseoir leurs connaissances. Ce responsable a laissé entendre que l’IFEICO met un accent particulier sur l’éthique chrétien et la méritocratie dans la formation des étudiants pour offrir aux pays des hommes cultivés compétents et intègres.

Il a exhorté le corps enseignant à collaborer avec ceux d’autres universités et à rechercher des nouvelles données scientifiques pour meubler davantage leur bagage intellectuel, avant de dédier la nouvelle année académique et l’Institut Facultaire à Dieu.

Auparavant le secrétaire général académique, le Professeur Benjamin Mayamba Gagoma avait relevé les difficultés de trésorerie aux quelles l’IFEICO a été buté tout au long de l’année académique 2016-2017 à cause de l’environnement socio-économique difficile qui n’a pas permis à beaucoup d’étudiants de se mettre en règle avec leurs frais académiques.

Il a demandé à ceux de cette année de se montrer consciencieux là-dessus et au corps professoral de redoubler davantage d’efforts pour continuer de mériter la confiance du comité de gestion. L’IFEICO avait mis sur le marché ses premiers finalistes à la fin de l’année académique écoulée, rappelle-t-on. ACP/Kayu/Wet