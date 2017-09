Les étudiants de l’UPN appelés à opérer un choix judicieux des filières

Kinshasa, 13 sept. 2017 (ACP).- M. Théophile Ebengo Nkuli, directeur au « Service d’accueil, d’orientation et de guidance » de l’Université pédagogique nationale(UPN), a appelé mercredi les nouveaux et les anciens étudiants de cette institution d’Enseignement supérieur et universitaire(ESU) à opérer un choix judicieux , responsable et utile des filières d’ études non seulement pour soi-même mais aussi pour la société et le pays lors d’un entretien avec l’ACP.

Il a indiqué l’aide de ce Service de guidance peut se révéler d’une importance capitale dans l’insertion socioprofessionnelle et dans la description du poste de travail.

Ses missions selon lui, sont celles d’accueillir l’étudiant ou futur étudiant en recherche d’informations, de conseils et réponses pour définir son projet d’études, de faciliter à l’information sur les filières d’études organisées à l’UPN et les possibilités d’emploi ainsi que d’aider les étudiants à se prendre en charge M. Ebengo qui est également chef de travaux à l’UPN, a réaffirmé la disponibilité de son service à aider d’autres établissements publics de l’ESU qui n’ont pas ce Service d’accueil, d’orientation et de guidance dans l’implantation comme exigée par les textes réglementaires. ACP/Fng/May