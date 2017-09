EUFKIN-Lipopo : Publication de la liste des clubs aux comités fin mandat

Kinshasa, 26 sept. 2017 (ACP).- Le Comité exécutif de l’Entente urbaine de football de Kinshasa (EUFKIN)-Lipopo a rendu publique la liste des clubs dont les comités de direction sont fin mandat et les a sommé d’organiser les assemblées générales extraordinaires électives, indique un communiqué du secrétariat exécutif de cette entité sportive déposé mardi à l’ACP.

Selon le document, un délai de 5 jours, c’est-à-dire jusqu’au 30 septembre 2017, leur est accordé pour ce faire afin de leur permettre de participer au championnat 2017-2018, annoncé pour le samedi 7 octobre 2017.

Il s’agit de : division I : CS Les As, FC Ndjoko Sport, AC Etomat et RC Lemba ; division II : FC AJK, AS La Montagne, FC Genat, FC Chicago, AS Balayi Ngolu AC, SC Mangale, AS Boss et FC SSM ; divisions III et IV : Sainte Rita, Bana Vea, Espoir de Mandela, FC Bazar, CS Lipamboli, RC Mogas, RC Canon, FC Magnifique, Cefob RC Le Garant, FC Le Joyaux, AF Market, FC Panthère, FC Les Troupeaux et FC Tumba Sport. ACP/Ywm/Mat/Wet