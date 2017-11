EUFLU : Aigle Volant signe sa deuxième victoire (1-0) face au FC Lac 1-0

Lubumbashi, 1er nov. 2017 (ACP).- Le FC Aigle Volant a signé, mardi au stade Frédéric Kibasa Maliba de la commune de Kenya, sa deuxième victoire du championnat de l’Entente urbaine de football de Lubumbashi (EUFLU), face à la formation de FC Lac , sur le score étriqué de 1-0 en match comptant pour la 8ème journée de ce championnat après six défaites consécutives.

L’unique but de la partie a été inscrit par Kot Maurice (24ème) qui a donné la joie aux joueurs de cette jeune formation après sa montée en division I.

La première victoire fut acquise par forfait lors de la première journée du championnat à la suite du refus de Corbeaux KFA de se présenter au stade Frédéric Kibasa.

Toujours pour le compte de la 8ème journée, l’US Kenya et RC Katanga se sont neutralisés sur la note de 3-3. RC Katanga a surpris son adversaire avec les buts de Mwanza (3ème), Senga (33ème) et Lwamba (85ème). L’équilibre a repliqué grâce au doublé de Yanikc Botokele (25ème, 87ème ) et par Fataki (44ème).

Le programme de la suite du calendrier de l’EUFLU prévoit le vendredi un match décisif entre les deux prétendants leaders au classement partiel Ima Kafubu et Etoile Jaune, rappelle-t-on. ACP/YWM/BSG/Wet